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Akçakoca’da mobese kameraları yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Akçakoca’da mobese kameraları yenilenerek, ilave kamera sistemleri konuldu.Suçun önüne geçmede büyük faydası bulunan ve suçluları kısa sürede yakalanmasını sağlayan mobese kameraları, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yenilendi.

Akçakoca’da mobese kameraları yenilendi

Akçakoca’da mobese kameraları yenilenerek, ilave kamera sistemleri konuldu.
Suçun önüne geçmede büyük faydası bulunan ve suçluları kısa sürede yakalanmasını sağlayan mobese kameraları, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yenilendi. Akçakoca Emniyet Müdürlüğü tarafından takip edilen mobese kameralarına yenileri de eklendi.
Özellikle şehir merkezinde belirlenen alanlara ilave kameraların eklendiği belirtildi.

Akçakoca’da mobese kameraları yenilendi

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