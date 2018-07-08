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Akçakoca'da sahiller doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sahiller tatilcilerle doldu.

Akçakoca'da sahiller doldu

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sahiller tatilcilerle doldu. Kimisi güneşlenip denizin keyfini çıkarırken, kimileri ise sahilde piknik yaptı.
Akçakoca sahilleri, bugün tatilcilerle dolup taştı. Mavi bayraklı 3 plaja sahip olan Akçakoca'da, halkın en büyük rağbet gösterdiği plaj Çuhallı oldu. Günübirlik tatilciler sahilde güneşlenip Karadeniz'in serin sularında yüzmenin tadını çıkardı. Çocuklar ise kumlarda oynadı. Kimileri sahilde kumların üzerinde şemsiyelerin gölgesinde piknik yaparak zaman geçirdi. Bazı kişiler ise sopaların üzerine açtıkları bezlerin oluşturduğu gölgenin altında şekerleme yapmanın tadını çıkardı.

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Akçakoca'da sahiller dolduAkçakoca'da sahiller dolduAkçakoca'da sahiller dolduAkçakoca'da sahiller doldu

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