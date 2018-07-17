Akçakoca'da sıcak hava

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.

Yaklaşık 38 kilometre sahili olan ve 3 Mavi Bayraklı plajı ile Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçesi olan Akçakoca'da, hava sıcaklığın 35 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Deniz suyu sıcaklığının da 22 dereceye ulaştığı Akçakoca’da tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

