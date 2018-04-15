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Akçasu Kanyonu turizme kazandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

Safranbolu'da, ıslah ve çevre düzenlemesi tamamlanan kanyon doğaseverlerin hizmetine sunuldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Akçasu Kanyonu turizme kazandırıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2016 Yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesi çerçevesinde yenilenen kanyon açıldı.

Turizm Haftası ve kanyonun açılışı için düzenlenen törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun Türkiye turizmi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Ekip olarak Safranbolu'yu daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "Akçasu Kanyonu'nu bitirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu iş daha bitmedi. Az ileride çamaşırhane var, onun sözünü de verdik. Onu da yapacağız, hayata kazandıracağız." diye konuştu.

Safranbolu'da yaşayan vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Ürkmezer, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz alana sahip çıkalım. Buradan çıkan otları, çöpleri hepsini gördük. Lütfen bu alanları koruyalım, çöp atmayalım. Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinizde, çöp taksi uygulaması başlattık. Bizler bu alanları korumaya, sahip çıkmaya devam edersek, tabakhanede, çamaşırhane de yapılır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de turizm sezonunu güzel bir projenin açılışıyla yaptıklarını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Safranbolu turizmini çeşitlendirmek ve katkıda bulunmak için Karabük genelinde birtakım projeleri hayata geçirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Eskipazar ilçemizde bulunan Hadrianapolis antik kentinde bu seneden itibaren projelerimizin hayata geçirilmesiyle birlikte orayı da turizmin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise projenin 15 ay sürdüğünü, projeye 800 bin lira destek verdiklerini kaydetti.

Projenin toplam tutarının 1 milyon 900 bin lira olduğunu aktaran Acar, turistlerin daha güzel vakit geçirecekleri alanlar oluşturulduğunu, üç tescilli köprü, iki tescilli çeşmenin de gün yüzüne çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya ve CHP Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan'ın katılımıyla Akçasu Kanyonu'nun açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, kanyonu gezdi.

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