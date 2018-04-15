UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Akçasu Kanyonu turizme kazandırıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2016 Yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesi çerçevesinde yenilenen kanyon açıldı.

Turizm Haftası ve kanyonun açılışı için düzenlenen törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun Türkiye turizmi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Ekip olarak Safranbolu'yu daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "Akçasu Kanyonu'nu bitirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu iş daha bitmedi. Az ileride çamaşırhane var, onun sözünü de verdik. Onu da yapacağız, hayata kazandıracağız." diye konuştu.

Safranbolu'da yaşayan vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Ürkmezer, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz alana sahip çıkalım. Buradan çıkan otları, çöpleri hepsini gördük. Lütfen bu alanları koruyalım, çöp atmayalım. Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinizde, çöp taksi uygulaması başlattık. Bizler bu alanları korumaya, sahip çıkmaya devam edersek, tabakhanede, çamaşırhane de yapılır."