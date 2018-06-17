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Akçay Barajı'nda yılda 45 milyon kilovat enerji üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu: - "Akçay Barajı şehrimize 40 milyon metreküplük alternatif bir içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra önemli miktarda elektrik üretimi de sağlayacak. İsale hattı üzerinde 3 HES kuracağız. Hatlar üzerine inşa edilecek tribünlerle 45 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı olarak Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda yılda 45 milyon kilovat enerji üretileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 140 milyon liralık Akçay Barajı Projesi'nde ikinci etap çalışmalarının başladığı belirtildi.

Barajın kalan imalatlarının da hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, en kısa süre içerisinde şehre kazandırılacağı aktarılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun şu ifadelere yer verildi:

"İnşa edeceğimiz HES'ler için çalışmalarımız başladı. İsale hattı üzerinde 3 HES kuracağız. Hatlar üzerine inşa edilecek tribünlerle yılda 45 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağız. Özellikle dünya üzerinde içilebilir temiz su kaynaklarının gün geçtikçe daha da azaldığı bir dönemde bizim ana su kaynağımız olan Sapanca Gölümüzü en iyi şekilde korumamız ve ona alternatif temiz su kaynakları oluşturuyor olmamız şehrimizin bu anlamdaki geleceği ve su sıkıntısı yaşamaması açısından oldukça önemli."

Alternatif su kaynaklarıyla çevrelenen ve bunun yanında doğa dostu enerji kaynaklarıyla tükettiğini üreten bir Sakarya için dev yatırımlar yaptıklarını aktaran Toçoğlu, şehir için hep daha iyisini istediklerini, mimarisi ve doğasıyla birlikte kenti geleceğe taşıyacak bir vizyonla çalıştıklarını kaydetti.

Barajın 75 metrelik gövdesinin tamamlandığını ve diğer eksiklerin en kısa sürede tamamlanarak eserin şehre kazandırılacağını ifade eden Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı şehrimize 40 milyon metreküplük alternatif bir içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra önemli miktarda elektrik üretimi de sağlayacak. İsale hattı üzerinde 3 HES kuracağız. Hatlar üzerine inşa edilecek tribünlerle 45 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağız. Hızırilyas'ta kuracağımız HES için temel çalışmaları başladı. İkramiye ve Hacımercan'da kurulacak HES’lerin inşasına kısa süre içerisinde başlayacağız. Tüm imalatlarımızı da tamamlayarak bu dev eseri şehrimize kazandıracağız."

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Akçay Barajı enerji üretimi içme suyu sakarya Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu

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