Akçay Sarıkız Meydanı yenilendi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Sarıkız Meydanı yeni baştan düzenlendi. Meydan açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Akçay'ın ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Açılışın ardından Ceyhun Damla konseriyle Akçaylılar gönüllerince eğlendi.

Edremit’in turistik Akçay Mahallesi Sarıkız Meydanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Kaymakam Ali Sırmalı, “Edremit ilçemiz deniziyle, termaliyle Kazdağları’yla, zeytin ve zeytinyağı ile ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Her yıl milyonlarca insan ilçemizi ve körfezi ziyaret etmektedir. Bu anlamda amacımız bu güzel ilçemizi daha yaşanır ve daha güzel hale getirmek en büyük amacımızdır" dedi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise konuşmasında birliktelik vurgusu yaptı. Kafaoğlu, "81 Milyon vatandaş birbirimizi kucaklayacağız. Etrafımızda cereyan eden olayları görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından başka kimsenin faydası yok. Onun için Bayrağımıza sahip çıkacağız, Ezanımıza sahip çıkacağız, vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız Allah’ın izniyle. Biz bir olursak, beraber olursak, iri ve diri olursak kimse bize bir şey yapamaz. Tarih boyunca da bunun örnekleri var. Önemli olan bizim içerden vurulmamamız. Bizim dost ve kardeş olmamız. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi seviyor olmamız" dedi. Kafaoğlu, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ vurgusu yaparak, bu değerlerin insanları birleştiğini savundu.

Belediyecilikte artık trendin değiştiğini belirten Başkan Kafaoğlu, İnsan hayatının başlangıcından, ölümüne kadar her şeyiyle ilgilenildiğini söyledi. Yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe mutlaka ana işleri olduğunu söyleyen Kafaoğlu, “Trend gittikçe sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı belediyecilik, katılımcı belediyecilik şeklinde devam ediyor ve artık insanlar kendi hayatlarını kolaylaştıracak, kendi yaşam standartlarını yükseltecek işlere, eylemlere ve yatırımlara bakıyor. Tabi ki büyük yatırımlar olacak, tabi ki vizyon projeler olacak. Şehirlerimiz yerleşim yerlerimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine mutlaka hazırlayacağız. Ama insanlar öncelikle kendi hayatını kolaylaştıran o küçük dokunuşları da son derece önemsiyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Millet Bahçeleri’ dedi. Burada maksat insanları mutlu ve huzurlu edecek yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, yeşil alanlar, kütüphanesi içinde kıraathanesi olan ve insanların yaşantısına dokunan bu millet bahçelerini önemsiyor ve Türkiye’nin her yerinde bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizde ilkini geçtiğimizi gün İvrindi ilçemizde temelini attık. Yaklaşık olarak 52 bin metrekare alanda ilk ‘Millet Bahçesi’nin temelini attık. Özellikle şimdi İstanbul-İzmir otoyolunun da Balıkesir’den geçiyor olması ve arkasından Çanakkale’den gelen köprü ve otoyolda Balıkesir’den birleşmesi Balıkesir’i artık odak bir şehir haline, cazibe merkezi haline getirdi. Coğrafyamız İstanbul’un 3 katı, Kocaeli’nin 5 katı büyüklüğünde” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Ceyhun Damla, protokol üyelerini Balıkesir Çiftetellisi eşliğinde sahnede davet etti.

Akçay Sarıkız Meydanı ve Kordon yenileme çalışmaları toplamda 9 bin 300 metrekare alanı kapsıyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik yeşil alan çalışmasını da içinde barındıran proje kapsamında oturma grupları, çocuk oyun alanları, kordon yürüyüş yolları yer alıyor.

