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Akçay'da denizden kaynayan su ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sahilden 10 metre açıkta deniz içindeki kayalıklardan kaynayan tatlı su, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde denizin içindeki kayalıklardan tatlı su kaynıyor. Son dönemde Akçay'ın sembolü haline gelen deniz içindeki kayalıklardan çıkan tatlı su görüntüsü ile bölgeye yaz-kış yüzlerce yerli ve yabancı turisti çekiyor. Bahardan kalma havaların yaşandığı Akçay'daki sahilde bugün denizin çekilmesiyle yürüyerek tatlı suyun bulunduğu kayalıklara çıkan vatandaşlar, su kaynayan kayalıklarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akçay sahilini buluşma noktası olarak seçen üniversiteli gençler, son dönemde Akçay'ın adını sıkça duydukları için bu tatil bölgesini seçtiklerini belirtti.

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