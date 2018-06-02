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Akciğer rahatsızlığı olan Furkan sınava evde girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt: - "Rahatsız olan öğrencilerimizi bir okula getirmeden, direk gözetmen ve sınav başkanı atayarak bulunduğu yerde sınav yapılması çok büyük bir imkan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim gören çocuklarımız için sağlamış olduğu bir kolaylık bu" - Anne Nurhan Bitik: - "Bizim açımızdan, Furkan açısından çok iyi bir uygulama. En azından enfeksiyon almıyoruz, almadık. Eğitimi de güzel geçti. Evde sınava girmesine doktorlar karar verdi"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, akciğer rahatsızlığı olan Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Bitik, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavına evinde girdi.

Furkan Bitik, rahatsızlığı nedeniyle Nişancıpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki evinde yıl boyunca eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınava Bitik, yıl boyunca ders çalıştığı evinin odasında girdi.

Bitik, evine gelen salon başkanı, sınav gözetmeni ve sınav il temsilcisi gözetiminde sınava girdi. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da Bitik'in ailesini ziyaret etti.

Cırıt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sınav uygulamasının, devletin rahatsızlığı olan öğrencilere sağladığı büyük imkanlardan olduğunu belirterek, "Rahatsız olan öğrencilerimizi bir okula getirmeden, direk gözetmen ve sınav başkanı atayarak bulunduğu yerde sınav yapılması çok büyük bir imkan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim gören çocuklarımız için sağlamış olduğu bir kolaylık bu." dedi.

Rahatsızlığı olan bir öğrencinin de hastanede sınava girdiğini aktaran Cırıt, Edirne'de 3 bin 160 öğrencinin merkezi sınava girdiğini kaydetti.

- "Devletimizin sağladığı bu imkanımızdan yararlanıyoruz"

Anne Nurhan Bitik de tüm ailenin heyecanlı olduğunu ve oğlunun sınava güzel şekilde hazırlandığını ifade etti.

Oğlunun sorumluluğunu bilen ve okumayı seven bir öğrenci olduğunu dile getiren Bitik, "Hevesli ve okumayı çok istiyor. İleride İngilizce tercüman olmak istiyor, ağabeyi gibi. Furkan akciğer hastası ve nakil adayı, sıradayız. Furkan gibi biz de heyecanlıyız, iyi bir okula yerleşmesini istiyoruz, tabii her şeyin hayırlısı. Bizim açımızdan, Furkan açısından çok iyi bir uygulama. En azından enfeksiyon almıyoruz, almadık. Eğitimi de güzel geçti. Evde sınava girmesine doktorlar karar verdi. Devletimizin sağladığı bu imkanımızdan yararlanıyoruz. Eğitimi de evde aldı Furkan, ilk bu yıl evde eğitime başladı." diye konuştu.

Bitik, iki evladının daha olduğunu ve onların da güzel bir eğitim alması için çaba harcadığını kaydetti.

Furkan Bitik ise merkezi sınavın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Orta derecede heyecanlıyım. Sınava evde giriyorum. Yıl boyunca çalıştım. Ağabeyim gibi İngilizce tercüman olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
akciğer rahatsızlığı Furkan Bitik Milli eğitim Bakanlığı

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