Akdağ: Çocuk istismarına ağırlaştırılmış müebbet cezası üzerinde duruyoruz

Bugün çocuk istismarının önlenmesi çalışmaları için CHP ve MHP grupları ile görüşeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerinde duruyoruz” dedi.
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