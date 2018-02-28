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Akdağ: Çocuk istismarına ağırlaştırılmış müebbet cezası üzerinde duruyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "Çocuk istismarının önlenmesi için Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerinde duruyoruz" dedi

Akdağ: Çocuk istismarına ağırlaştırılmış müebbet cezası üzerinde duruyoruz

Bugün çocuk istismarının önlenmesi çalışmaları için CHP ve MHP grupları ile görüşeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerinde duruyoruz” dedi.

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Çocuk istismarı Recep Akdağ müebbet hapis cezası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şimdiden ensar vakfının imam hatipli tacizcilerin kuran kursundaki sapıkların kadir mısıroğlunun üstünde deneyebilirsiniz bu cezaları
durmayın idam edin idam böyle pisliklere vatandaşın vergisiyle alınan hiç bir şeyi vermeyin yedirmeyin içirmeyin
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