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Akdağ'dan Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Bu insanların, seçim kampanyasında tüm Türk partilerin siyasetçileri tarafından hedefleri ve düşünceleri hakkında bilgilendirilmeleri demokratik haktır"

BERLİN (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, seçim kampanyası sürecinde Almanya'da yaşayan Türklerin siyasetçiler tarafından bilgilendirilmelerinin demokratik bir hak olduğunu belirtti.

Akdağ, Welt gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'deki seçimlerle ilgili Almanya’da yıllarca seçim kampanyası yapılmasına rağmen şimdi durumun değiştirilmesini Türk hükümetinin anlayamadığını ifade etti.

Türk siyasetçilerinin, Almanya’da etkinliklere katılarak vatandaşları partilerin hedeflerine ilişkin bilgilendirme görevi olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Bu insanların, seçim kampanyasında tüm Türk partilerin siyasetçileri tarafından hedefleri ve düşünceleri hakkında bilgilendirilmeleri demokratik haktır. Alman hükümetinin bu demokratik hakkı ihlal etmemesi ve Türk siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyasında konuşmasına izin vermesi önemli."

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Almanya Başabakan Yardımcısı Recep Akdağ seçim kampanyası yasağı seçimler

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