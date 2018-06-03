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Akdağ'dan, Erzurum Aşkale Derneğine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Siz Afrin'de o şehitlerimizle beraber omuz omuza mücadele eden paşamızın apoletlerini Muharrem İnce'ye söktürür müsünüz? Sen kim oluyorsun? Oradaki kahramanlara dil uzatıyorsun" - "Akşener diye bir hanımefendiyi piyasaya çıkardılar. Siz basit bir test öneriyorum. Etrafınızda bu FETÖ'yle ilgisi olanları tanırsınız. Bir bakın onlar kime oy veriyor. İstisnasız Akşener'e oy veriyor. Eğer Akşener bir yerde güçlü değilse CHP'ye veriyor"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Siz Afrin'de o şehitlerimizle beraber omuz omuza mücadele eden paşamızın apoletlerini Muharrem İnce'ye söktürür müsünüz? Sen kim oluyorsun? Oradaki kahramanlara dil uzatıyorsun." dedi.

Erzurum Aşkale Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'yi değiştirip dönüştürdüğünü, bu süreç içinde gelişmeleri engellemek isteyenlerin birçok kez girişimde bulunduğunu anlattı.

Akdağ, başta Gezi Parkı odaklı olaylar olmak üzere yaşananları anımsatarak, "FETÖ belası... Devletin kılcal damarlarına sızmış bu hainler 15 Temmuz'da olanları hepiniz biliyorsunuz. 251 şehidimiz var. 2 bin 193 gazimiz var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyüdü. Ülkede huzur ve refah oldu. İki senedir. 4 büyük terör örgütünü beraber alt ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin gelişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam ettireceğini kaydeden Akdağ, şöyle devam etti:

"Ne diyor Muharrem İnce. 'Bana bir 4 yıl verin.' Sana 4 yıl verelim ki Türkiye'yi yine IMF'ye 40 sene elini açan bir ülke haline getir. Yapar mıyız bunu? Allah muhafaza. 'Ben 16 gün bile devlet yönetmedim. Ama bir verin bak nasıl yöneteceğim.' diyor. '4. köprüyü yapacağım.' diyor. Sonra televizyon programında da 'Ben onu lafın gelişi söyledim.' diyor. CHP'nin başına layık görmedikleri bir kişiyi getirdiler cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Sen önce partinin başına gel. Akşener diye bir hanımefendiyi piyasaya çıkardılar. Siz basit bir test öneriyorum. 'Bunların FETÖ'yle ilgisi var.' dediğimde bana çok saldırdılar. İstedikleri kadar saldırsınlar. Etrafınızda bu FETÖ'yle ilgisi olanları tanırsınız. Adli süreç başlatılmamış ama bilirsiniz onları. Bir bakın onlar kime oy veriyor. İstisnasız Akşener'e oy veriyor. Eğer Akşener bir yerde güçlü değilse CHP'ye veriyor."

Bütün Müslüman milletlerin ve mağdurların gözünü Türkiye'ye diktiğini, bu nedenle başarılı olmaları gerektiğini belirten Akdağ, muhalefetin Türkiye'ye sığınan Suriyelilere "bulaştığını" ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah'ın izniyle orada kendi sınır güvenliğimizi sağlayıp, güvenliği de temin ettiğimiz her yere geri dönüyorlar. 250 bin kişi geri döndü. Onların geri dönmesini sağlayan operasyonların kahraman paşalarından Metin Paşa'ya çıktı Muharrem İnce neler söyledi. Siz Afrin'de o şehitlerimizle beraber omuz omuza mücadele eden paşamızın apoletlerini Muharrem İnce'ye söktürür müsünüz? Sen kim oluyorsun? Oradaki kahramanlara dil uzatıyorsun. Neden? 81 milyonun cumhurbaşkanı konuşma için davet edilmiş Paşa da orada oturuyormuş, cumhurbaşkanını alkışlamış. Bak sen şu işe. Cumhurbaşkanı o paşanın komutanı. O bizim başkomutanımız. Sen istesen de istemesen de o bizim başkomutanımız ve göz bebeğimiz."

Recep Akdağ, dernek ziyaretinin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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dernek ziyareti Recep Akdağ

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