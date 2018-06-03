HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akdağ'dan, Erzurum İspir Derneğine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı" - "Suriye'de aynı belayı ortaya çıkarmaya çalıştılar. Onu da Afrin harekatıyla ortadan kaldırdık. Kuyruk acısı olduğu için Muharrem İnce, o harekatın kahraman komutanına sataşıyor"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı." dedi.

Erzurum İspir Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Akdağ, 24 Haziran'da milletin çok önemli bir karar vereceğini söyledi.

Akdağ, seçimde bir ustayı başa getirmeleri gerektiğini aktararak, "Bu ustanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunda tereddüt yoktur. Türkiye'nin 15 sene öncesine bakınca çok mesafe aldığımızı görüyoruz. Sağlığı zaten biliyorsunuz. Ne perişanlıklar yaşadık. Erzurum'un bir çocuğu olarak sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle yaptığımız sağlıkta dönüşüm programı bütün dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'yi örnek alıyorlar. Tabii ki eksikler olabilir. Eksiksiz ve kusursuz olmak sadece Cenab-ı Allah'a mahsustur. Nereden nereye geldiğimize bakmak lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin dört terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Akdağ, "Suriye'de aynı belayı ortaya çıkarmaya çalıştılar. Onu da Afrin harekatıyla ortadan kaldırdık. Kuyruk acısı olduğu için Muharrem İnce, o harekatın kahraman komutanına sataşıyor. Onlar 'Girmeyin. Girerseniz çıkamazsınız.' diyorlardı. Bunları ufku zayıf, vizyonu küçük, kabiliyetleri ve ekipleri yok. Allah korusun bunların eline nasıl memleket teslim edilir?" ifadelerini kullandı.

"FETÖ mağduru" denen bir şeyin icat edildiğine dikkati çekerek, böylece bazı vatandaşların kafasının karıştırılmak istendiğini vurgulayan Akdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anımsattı.

Recep Akdağ, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı. Enteresandır. Hem onlara hem Demirtaş'a sahip çıkıyorlar. Kim yapıyor? Karamollaoğlu, İnce, Akşener... Niye yapıyorlar? O kafa karışıklığından kendilerine oy devşirmek için yapıyorlar. Memleketini düşünen adam bunu yapar mı? FETÖ'yle ilgili mesele öyle büyük fitneydi ki... Biz acele etmeseydik Allah korusun... Bunlar 15 Temmuz'dan sonra da bu işi devam ettirmek için uğraştılar. Hala da uğraşıyorlar."

Akdağ, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temek Karamollaoğlu'na verilen her oyun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ve CHP'ye verilmiş gibi olacağını aktararak, "3 milletvekili çıkaracağız diye yüz binlerce Müslümanı oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunu anlatmak zorundayız. Akşener... Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Yüzünü göreniniz var mı? Yok. Ama bunlar bir şekilde bilinmezliği kullanıyorlar." dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de ziyarette Akdağ'a eşlik etti.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)
Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yokBakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspir Derneği Recep Akdağ ziyaret

En Çok Okunan Haberler

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.