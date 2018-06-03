Akdağ'dan, Erzurum İspir Derneğine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı." dedi.
Erzurum İspir Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Akdağ, 24 Haziran'da milletin çok önemli bir karar vereceğini söyledi.
Akdağ, seçimde bir ustayı başa getirmeleri gerektiğini aktararak, "Bu ustanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunda tereddüt yoktur. Türkiye'nin 15 sene öncesine bakınca çok mesafe aldığımızı görüyoruz. Sağlığı zaten biliyorsunuz. Ne perişanlıklar yaşadık. Erzurum'un bir çocuğu olarak sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle yaptığımız sağlıkta dönüşüm programı bütün dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'yi örnek alıyorlar. Tabii ki eksikler olabilir. Eksiksiz ve kusursuz olmak sadece Cenab-ı Allah'a mahsustur. Nereden nereye geldiğimize bakmak lazım." diye konuştu.
Türkiye'nin dört terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Akdağ, "Suriye'de aynı belayı ortaya çıkarmaya çalıştılar. Onu da Afrin harekatıyla ortadan kaldırdık. Kuyruk acısı olduğu için Muharrem İnce, o harekatın kahraman komutanına sataşıyor. Onlar 'Girmeyin. Girerseniz çıkamazsınız.' diyorlardı. Bunları ufku zayıf, vizyonu küçük, kabiliyetleri ve ekipleri yok. Allah korusun bunların eline nasıl memleket teslim edilir?" ifadelerini kullandı.
"FETÖ mağduru" denen bir şeyin icat edildiğine dikkati çekerek, böylece bazı vatandaşların kafasının karıştırılmak istendiğini vurgulayan Akdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anımsattı.
Recep Akdağ, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı. Enteresandır. Hem onlara hem Demirtaş'a sahip çıkıyorlar. Kim yapıyor? Karamollaoğlu, İnce, Akşener... Niye yapıyorlar? O kafa karışıklığından kendilerine oy devşirmek için yapıyorlar. Memleketini düşünen adam bunu yapar mı? FETÖ'yle ilgili mesele öyle büyük fitneydi ki... Biz acele etmeseydik Allah korusun... Bunlar 15 Temmuz'dan sonra da bu işi devam ettirmek için uğraştılar. Hala da uğraşıyorlar."
Akdağ, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temek Karamollaoğlu'na verilen her oyun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ve CHP'ye verilmiş gibi olacağını aktararak, "3 milletvekili çıkaracağız diye yüz binlerce Müslümanı oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunu anlatmak zorundayız. Akşener... Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Yüzünü göreniniz var mı? Yok. Ama bunlar bir şekilde bilinmezliği kullanıyorlar." dedi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de ziyarette Akdağ'a eşlik etti.
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