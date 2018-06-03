Akdağ'dan, Erzurum İspir Derneğine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Vatandaşlarımız FETÖ tarafından şehit edilmedi gibi davranıyorlar. 2 bin 193 kardeşimiz orada ağır yaralanmamış, kafamızdan aşağı mermiler ve bombalar atmamış gibi davranıyorlar. Onlar sanki kayboldu gitti. Karamollaoğlu da onlara sahip çıktı. Demirtaş'a da sahip çıktı." dedi.

Erzurum İspir Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Akdağ, 24 Haziran'da milletin çok önemli bir karar vereceğini söyledi.

Akdağ, seçimde bir ustayı başa getirmeleri gerektiğini aktararak, "Bu ustanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunda tereddüt yoktur. Türkiye'nin 15 sene öncesine bakınca çok mesafe aldığımızı görüyoruz. Sağlığı zaten biliyorsunuz. Ne perişanlıklar yaşadık. Erzurum'un bir çocuğu olarak sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle yaptığımız sağlıkta dönüşüm programı bütün dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'yi örnek alıyorlar. Tabii ki eksikler olabilir. Eksiksiz ve kusursuz olmak sadece Cenab-ı Allah'a mahsustur. Nereden nereye geldiğimize bakmak lazım." diye konuştu.