Akdağ'dan TÜGVA'nın projesine destek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Kütüphaneler Haftası dolayısıyla başlattığı "Okuruz Biz" temalı Kitap Kurdu Projesi'ne destek verdi.
Akdağ, TÜGVA tarafından ülke genelinde eş zamanlı hayata geçirilen projeye, Ankara'dan Erzurum'a uçakla giderken kitap okuyarak katkıda bulundu.
Recep Akdağ, Twitter'daki hesabından, "Ülkemizin her yerinde aynı saatte okumak için buluştuk" mesajıyla, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile kitap okurken çekilen fotoğrafını paylaştı.
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