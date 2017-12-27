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Akdağ'ın yılbaşı umudu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'nde bu yıl kayak sezonunun geçen yıla göre yaklaşık bir ay geç başladığı belirtildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ, yılbaşı için hazırlanıyor. Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde 2010 yılında 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik de telesiyej bulunurken buradaki işletmeciler yılbaşı için umutlu. Yılbaşına kadar kar yağmasını bekleyen işletmeciler, vatandaşların yıl başı gecesi kayak merkezini tercih etmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Piste 15 santim kar bulunuyor. Bu yıl kayak sezonunun geçen yıla göre yaklaşık bir ay geç başladığı belirtildi.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, geçen yıl Akdağ'da 1 Kasım'da kar yağdığını ve kayak sezonunu başladığını belirterek "Bu yıl 23 Aralıkta yağan kar tuttu. Geçen yıl sezon Nisan ayına kadar sürmüştü. 4 ayda yaklaşık 75 bin kişi Akdağ'a gelmişti. Bu yıl sezon geç başladı ancak en az Mart ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder ve kar seviyesi artar. Akdağ'a Samsun'dan ve çevre illerden gelen kişi sayısı her geçen yıl artıyor. kayakseverlerin burayı daha çok tercih etmesini istiyoruz" dedi.

Tokat'ın Erbağ ilçesinde yaşayan ve Akdağ Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen Evren Baltacı, "Böyle bir kayak merkezi olduğu için çok şanslıyız. Çok güzel bir merkez. Kar tutmuş. Bizim ilimizde kar yok sadece yüksek dağlarda vardı. Burada gelip kar görmek, kayak yapmak çok güzel" dedi.

Babası ile birlikte Akdağ'a gelen Kadir Baltacı, "İlk kez geldik buraya. Televizyonda da daha görmüştüm. Güzel bir yer olduğunu tahmin ediyordum. Bu gün gelip görüncede tekrar anladım. Kayak merkezleri güzel yerler herkesin gelmesi gerekitğnii düşünüyorum" diye konuştu.

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