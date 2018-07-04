Akdamar Adası içme suyuna kavuşuyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'na içme suyu isale hattı çekilmesi çalışmalarına başlandı.

Projeyi yürütecek firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, planladıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlattı.

Kentin mega projelerini hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Zorluoğlu, Van Gölü'nün temizliği için önemli olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temelinin de atıldığını anımsattı.

Zorluoğlu, bir diğer mega proje olan Kent Meydanı Projesi için de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, çalışmaların kente büyük bir değer katacağını söyledi.

Türkiye'nin en uzun caddelerinden İskele Caddesi'nin modernizasyonu için de çalışmaların başladığını aktaran Zorluoğlu, tarihi Peynirciler Çarşısı ve Kent Müzesi projeleri için de çalışmaların devam ettiğini, Şehir Stadyumu'nun yerine de Millet Bahçesi kuracaklarını kaydetti.

Turizm sektörünün kentin ekonomisi için çok önemli olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Önümüzdeki yıllarda da turizm Van'ın geleceğinde çok önemli yer tutacak. Bu nedenle hem Valilik hem de Belediye olarak turizmin altyapısına büyük önem veriyoruz." dedi.