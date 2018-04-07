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Akdemir Gül ve Çalık’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı ziyaret etti.Kale İlçesi’nin sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Ankara’daki temaslarına devam ediyor.

Akdemir Gül ve Çalık’ı ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı ziyaret etti.
Kale İlçesi’nin sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Ankara’daki temaslarına devam ediyor. Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret eden Başkan Akdemir, "İlçemizin yıllarıdır süregelen sorunlarının çözümü için temaslarımız devam ediyor. Bugün de saygıdeğer Öznur Çalık hanımefendiyle görüşme imkanımız oldu. Bu ziyaretimizde Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül beyefendi de bize eşlik ettiler" şeklinde konuştu.
Oluşturdukları projeleri Çalık ve Gül’e ilettiğini söyleyen Akdemir, " Bakanımız ile Genel Başkanımız projelerimize büyük ilgi gösterdiler. İlçemizin yıllardır süregelen sorunlarını tekrar tekrar dile getirdim ve proje dosyalarımızı kendilerine takdim ettim. İlçemiz için çoktandır oluşturmuş olduğumuz projelerimizi çok beğendiler ve bu projeler gerçekleştirilirse Kale’nin olağanüstü bir prestij kazanacağını söylediler. Kısacası görüşmemiz olumlu ve samimi yönde ilerledi. Bakanımız Abdulhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a samimi ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Genel Merkezi’nde diğer Genel Başkan Yardımcılarımızı da ziyaret etme imkanı buldum. Başta Çalık ve Gül olmak üzere bütün parti yöneticilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

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