Akdeniz Belediyesi’nden eğitim seferberliğine destek

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, okuma yazma kurslarındaki kursiyerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himaye ve destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda, geçen şubat ayında başlayan ’okuma-yazma seferberliği’ kurslarına, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Mersin’den de yoğun bir katılım yaşanıyor. Seferberlik kapsamında Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan Şevket Sümer Mahallesi’ndeki Ahmet Mete Işıkara İlkokulu’nda kursiyerler için 6 derslik açılırken, kurslara farklı yaş gruplarından yaklaşık 150 kadın katılıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile birlikte, okuma- yazma kursuna katılan kadınların bulunduğu sınıfları ziyaret etti.

“Sonuna kadar yanınızdayız, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Kursiyerlerle sohbet edip talepleri olup olmadığını soran Başkan Pamuk, içinde kırtasiye malzemesi olan çantaları okuma-yazma seferberliğine katılan kadınlara hediye etti. Anneleriyle birlikte sınıflara giren küçük çocukları da unutmayan Pamuk, onları da oyuncaklarla sevindirdi. Kursiyerlere hitap eden Pamuk, “Sizlerden ricam, kurslara mutlaka devam etmenizdir. Ondan sonra da sizleri ortaokula, liseye kaydedelim. Diplomalarınızı alın ve inşallah ikinci kademeye geçtiğinizde daha farklı etkinliklerle eğitimlere devam edeceğiz. Yeter ki sizler kurslara katılın. Hiç merak etmeyin, sonuna kadar yanınızdayız, ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

“Okuma-yazma kurslarına bin 300 kursiyerimiz katılıyor”

Ardından kurslara ilişkin bir açıklama yapan Pamuk, “Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde, tüm Türkiye’de okuma-yazma seferberliği başladı. Bizler de Akdeniz’de Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Belediyesi, İlçe Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde okuma-yazma seferberliğine destek oluyor, katkı sağlıyoruz. Gerçekten çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Şu an ilçemizde bin 300 civarında kursiyerimiz okuma-yazma kurslarımıza katılmaktadır. Akdeniz Belediyesi olarak kursiyerlerimize kırtasiye desteği de sağlıyoruz. Kampanya süresince yoğun kurs sürecimiz devam edecek" diye konuştu.

“Okuma-yazma öğrenip, bir yerlere gelebilmek istiyoruz”

Okuma-yazma kursuna katılan kadınlar da kendilerine bu fırsatın sunulmasından dolayı şükran ve teşekkürlerini dile getirdiler, kursların devam etmesini talep ettiler. Okuma-yazma bilmedikleri için hastaneye veya bir kamu kurumuna gittiklerinde kendilerini ifade edemediklerini, sorunlarını anlatamadıklarını belirten kadınlar, bu kurslar sayesinde kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını söylediler.