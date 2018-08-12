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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem! Saat 16.42'de merkez üssü Antalya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Merkez üssü Antalya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM 16,7 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, deprem 16,7 km derinlikte meydana geldi.


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