HABER

Akdeniz Talasemi Derneği Üyeleri Eğirdir’e Hayran Kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Antalya’dan 50 kişilik bir grupla bugün Eğirdir’e gelip Çandır Yazılı Kanyon’u gezen, Karadiken-Kovada Gölü yol güzergahından Eğirdir’e gelen Akdeniz Talasemi Derneği üyeleri, öğle yemeğini Eğirdir’de yedikten sonra, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni gezerek, Antalya’ya dönüler.Akdeniz Talasemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hatice Özkök, geziye katılanlarının pek çoğunun bu bölgeyi ilk kez gördüklerini ve özellikle Eğirdir’e hayran kaldıklarını ifade etti.

Akdeniz Talasemi Derneği Üyeleri Eğirdir’e Hayran Kaldı

Antalya’dan 50 kişilik bir grupla bugün Eğirdir’e gelip Çandır Yazılı Kanyon’u gezen, Karadiken-Kovada Gölü yol güzergahından Eğirdir’e gelen Akdeniz Talasemi Derneği üyeleri, öğle yemeğini Eğirdir’de yedikten sonra, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni gezerek, Antalya’ya dönüler.
Akdeniz Talasemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hatice Özkök, geziye katılanlarının pek çoğunun bu bölgeyi ilk kez gördüklerini ve özellikle Eğirdir’e hayran kaldıklarını ifade etti.

İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntıOsmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.