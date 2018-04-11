Akdeniz Talasemi Derneği Üyeleri Eğirdir’e Hayran Kaldı

Antalya’dan 50 kişilik bir grupla bugün Eğirdir’e gelip Çandır Yazılı Kanyon’u gezen, Karadiken-Kovada Gölü yol güzergahından Eğirdir’e gelen Akdeniz Talasemi Derneği üyeleri, öğle yemeğini Eğirdir’de yedikten sonra, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni gezerek, Antalya’ya dönüler.

Akdeniz Talasemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hatice Özkök, geziye katılanlarının pek çoğunun bu bölgeyi ilk kez gördüklerini ve özellikle Eğirdir’e hayran kaldıklarını ifade etti.