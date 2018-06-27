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Akdeniz ülkelerinden bilim adamları DEKAMER'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ile İspanya'dan gelen 25 bilim insanı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaptı

Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, bir hafta boyunca Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) incelemelerde bulundu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliğinin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan gelen 25 bilim insanı, bir hafta süresince DEKAMER yetkililerinden bilgi alarak, merkezde ve Dalyan kanalında inceleme yaptı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının göçmen olduğunu, bu nedenle koruma faaliyetlerinin ülkelerin ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Kaska, "Amacımız Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının aynı metotla, yöntemle korunması ve izlenmesi. Böyle bir çalışma için DEKAMER'in seçilmiş olması bizler açısından önemli. Demekki Akdeniz'de DEKAMER uluslararası standartta koruma ve izleme çalışmaları yapan ve bu yapmış olduğu çalışmaları Akdeniz'in diğer ülkeleriyle paylaşabilecek bir birikime sahip." dedi.

Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer de DEKAMER ziyaretinin deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarına fayda sağlayacağını belirterek, "Burada beslenme, rehabilitasyon, koruma, yuvalama hakkında bilgi edindik. Bundan sonra biz de bu konudaki birlikte çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çünkü aynı türü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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