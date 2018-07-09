Akdeniz Üniversitesi CERN ile iş birliği protokolü imzaladı

Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak yürütebilmeleri için kurulan ve Nobel ödüllerine de layık görülen, önemli bilimsel buluşların yapıldığı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubuyla ortak çalışma yapacak.

Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin girişimiyle yapılan iş birliği protokolü ile Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri CERN laboratuvar ve altyapısını kullanarak araştırmalar gerçekleştirebilecek.

Çalışmalarda, teknoloji ürünlerinin ilk örnekleri sanayi-üniversite iş birliğiyle üretilecek.

CERN-FCC Çalışma Grubu Başkanı Dr. Michael Benedikt ile mutabakat metni imzalayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, mutabakat ile Akdeniz Üniversitesi FFC Kollaborasyonuna dahil olarak uluslararası bir iş birliği daha yapmış olduğunu belirtti.

Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Hakkı Sarpün de Türkiye'nin CERN'de 1961 yılından 2015 yılına kadar gözlemci ülke statüsünde bulunduğunu, 2015'den sonra CERN'e ortak üye kabul edildiğini hatırlatarak, "Yaptığımız bu iş birliğiyle akademisyenlerimizin ülkemizin bu konudaki bilimsel çalışmalarına daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

