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Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi'nde biri yabancı uyruklu 8 öğrencide kızamık hastalığı tespit edilmesinden sonra daha önce aşı olmadığı belirlenen 1500 öğrenciye tedbir amaçlı kızamık aşısı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu bir öğrencide 28 Mart'ta kızamık hastalığı tespit edildi. Hasta hemen tedaviye alınırken, bu hastanın temas ettiği kişilere de aşı yapıldı.

Olayın ardından hastalığın yayılması ihtimaline karşı kızamık aşısı olmadığı belirlenen öğrencilere aşı olmaları çağrısı yapıldı. AÜ Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda üniversitede bir öğretim üyesinin görevlendirildiğini, bir ekip tarafından hastalığın kontrol altına alındığını söyledi.

Hastalığın ilk olarak yurt dışından gelen bir öğrencide tespit edildiğini vurgulayan Ali Serinoğlu, "Daha sonra üniversite genelinde toplam yedi kızamık vakası daha tespit edilmiştir. İlk vakanın tespit edilmesinden sonra koordinasyon ekibi tarafından hızla olaya müdahale edilmiş, hastaların hızla tedavi süreci başlatılmıştır.

Şüpheli/temaslı tüm öğrenciler tespit edilerek aşılama yapılmıştır. Yapılan etkin müdahalenin ardından 28 Mart'ta bu yana yani bir haftadır şüpheli herhangi bir kızamık vakası tespit edilmemiştir. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe edilecek bir durum olmayıp, olay kontrol altına alınmıştır. Kızamık hastaları ile ilgili teması olduğu düşünülen, daha önce aşı olmadığını beyan eden 1500 öğrencimiz gönüllü olarak aşı olmuştur" diye konuştu.

Diğer yandan Antalya genelinde ise 4 bin 250 kişinin kızamık aşısı olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi kızamık hastalık

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RTE nin potansiyel oy kaynağı suriyeli muhacir kardeşlerine kapılarımız sonuna kadar açık, sonuç bundan iyi olamazdı. Ülkemizde bitirilen hastalıklar yeniden hortladı. Mültecilerin işe yarar olanları Avrupa, Amerika ve Kanada'ya kaçtı. Bizim zenginler de geleceği iyi okuyup yurtdışına yatırım yaparak vatandaşlık alıyor ve ülkeyi terkediyorlar. Şakşakçı çomarların oyları ve düzenbazlıkla iktidarda kalan bu güruhun yaptığı hataların bedelini memleketin saf ve çilekeş insanı ödüyor.
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