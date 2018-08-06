Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Hatay, Ankara, Eskişehir ve Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Hatay, Ankara, Eskişehir, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.

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- Bölgelere göre hava durumu

Fırtına beklenmeyen Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda aralıklı sağanak etkisini gösterecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek, dalga boyu 1-1,5 metre olacak.