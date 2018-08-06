HABER

Akdeniz ve Kızıldeniz'de Mısır-Fransa-İngiltere ortak deniz tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

Mısır ordusu, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatına başladığını duyurdu

KAHİRE (AA) - Mısır ordusu, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Mısır ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Fransa ve İngiltere deniz kuvvetlerinin Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatına başladığı, Fransa’nın tatbikatın Akdeniz ayağına katıldığı belirtildi.

Fransa ile şüpheli gemilerin teftiş edilmesi ve terörist gruplarla mücadele ve müdahale tatbikatları yapıldığının vurgulandığı açıklamada, operasyonlarda gerçek mühimmat kullanıldığı ifade edildi.

İngiltere deniz kuvvetleri ile ise stratejik deniz geçiş bölgeleri, limanlar ve liman dışı bölgelerde mayınlara karşı savunma teknikleri ve mayınların etkisiz hale getirilmesi konularında tecrübe paylaşımı yapılacağı kaydedildi.

Mısır ordusu, son günlerde askeri tatbikatlara hız verdi. ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımı ile Kızıldeniz’de yapılan ve 11 gün süren deniz tatbikatı iki gün önce sona ermişti.

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
Rum gazetesi: 1964'te bir gecede 10 Kıbrıslı Türk öldürüldüRum gazetesi: 1964'te bir gecede 10 Kıbrıslı Türk öldürüldü
Yağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyorYağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa ingiltere mısır ortak deniz tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Sivas'ta elektrik süpürgesini sürükleyerek yürüyen yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu! Herkes onu arıyor!

Sivas'ta elektrik süpürgesini sürükleyerek yürüyen yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu! Herkes onu arıyor!

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.