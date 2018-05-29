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"Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmen kurtarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

IOM Sözcüsü Joel Millman: - "Geçen cumadan bu yana Kuzey Afrika ve İtalya arasındaki sularda 2 bin 200'den fazla göçmen kurtarıldı"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana operasyonlarda Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2018'in ilk 147 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya geçen göçmen ve sığınmacı sayısının 30 bin 300, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 655'e yükseldiğini belirtti.

Bu yıl Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların yaklaşık 12 bininin İtalya sahillerine ayak bastığını ifade eden Millman, geçen yılın aynı döneminde 70 bine yakın sığınmacının Avrupa'ya ulaştığını ve bin 689 sığınmacının da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sözcü Millman, 2018'de geçen yıla göre gerek sığınmacı geçişlerinde gerekse hayatını kaybedenlerin sayısında büyük düşüş gözlendiğine dikkati çekti.

"Geçen cumadan bu yana Kuzey Afrika ve İtalya arasındaki sularda 2 bin 200'den fazla göçmen kurtarıldı." diyen Millman, kurtarma operasyonunun İtalya ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Avrupa ülkelerine ait gemilerle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Millman, kurtarılan kişilerin 400'ünün Tunus'tan, bin 800'den fazlasının da Libya'dan yola çıktığını aktarırken, bugün ayrıca İtalya'nın Palermo ve Messina kentlerine yaklaşık bin göçmenin ulaştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz göçmen IOM Uluslararası Göç Örgütü

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