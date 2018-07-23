Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'de saat 05.54'te Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de,Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.54'te Antalya'nın Kumluca ilçesinin 46.7 kilometre açığında, 31.3 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.



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