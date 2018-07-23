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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de saat 05.54'te Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'de saat 05.54'te Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de,Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.54'te Antalya'nın Kumluca ilçesinin 46.7 kilometre açığında, 31.3 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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