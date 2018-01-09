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Akdeniz'de 64 kaçak göçmenin boğulduğu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 00:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Uluslararası Göç Örgütü İtalya Temsilcisi Giacomo: "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86'sı kurtarıldı, 8'inin cesedine ulaşıldı ve 56'sı ise hala kayıp"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması sonucu 64 göçmenin boğulduğunu açıkladı.

IOM İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86'sı kurtarıldı, 8'inin cesedine ulaşıldı ve 56'sı ise hala kayıp." ifadelerini kullandı.

Giacomo, bilgilerin İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerden alındığını da aktardı.

Bu facia, Akdeniz'de "yılın en ölümcül göçmen trajedisi" olarak kayıtlara geçti.

IOM'e göre, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısı bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sığınmacı da Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

(AA)

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