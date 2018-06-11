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Akdeniz'de 800 kaçak göçmen daha kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Libya açıklarında gece yürütülen operasyonlarda yaklaşık 800 göçmen kurtarıldı - İtalya, göçmenlerin bulunduğu geminin herhangi bir limana gelmesine izin verilmeyeceğini açıkladı

Akdeniz'de İtalyan ve uluslararası gemilerin yaklaşık 800 göçmeni daha kurtardığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Libya açıklarında İtalya ile uluslararası sivil toplum kuruluşları gemilerinin gece yürüttüğü operasyonlarda yaklaşık 800 göçmen daha kurtarıldı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Salvini, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yine bir Alman sivil toplum kuruluşu gemisi Sea Watch 3, sayısız göçmenle dolu bir şekilde Libya açıklarında İtalya’ya gelmeyi bekliyor. Alman kuruluşu ve Hollanda gemisi. Malta bir şey yapmıyor, Fransa reddediyor. Avrupa’nın umurunda değil, bu kadar yeter. Hayat kurtarmak bir görevdir ama İtalya’yı kocaman bir sığınmacı kampına çevirmeye hayır. İtalya, boyun eğmeye ve itaat etmeye bir son verdi. Artık burada 'hayır' diyen birileri var. #LimanlarıKapatıyoruz.”

Bu arada sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee, dün Orta Akdeniz'de yürütülen operasyonlarda 629 kaçak göçmenin kurtarıldığını, bunların 123'ünün refakatsiz çocuk olduğunu bildirmişti.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına gelmesine izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na yanaşmasına izin vermesini talep etmişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

Malta önceki gün de 126 göçmeni taşıyan "Seefuchs" isimli bir sivil toplum kuruluşu gemisinin limana gelmesine izin vermemiş, daha sonra İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığının olaya müdahale etmesiyle gemi, İtalya'nın güneyindeki Pozzallo Limanı'na yanaşmıştı.

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