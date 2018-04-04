Akdeniz’de bahar mesaisi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte asfalt kaplama, kaldırım yenileme, yol açma çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne ekiplerince, Adanalıoğlu ve Kazanlı mahallelerinde ihtiyaç duyulan sokak aralarında kilit taşı döşeme hizmeti verilirken, Karaduvar Mahallesinde de altyapısı tamamlanan caddelerin, asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızlandırıldı. Ekipler ayrıca, Adanalıoğlu Şıh İbrahim Hekim Caddesi üzerinde de bakım onarım ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ise bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkların canlanması için yoğun mesai harcanıyor. Ekipler, bu kapsamda ağaç budama çalışmalarını ve yeşil alanların bakımını gerçekleştiriyor. Park, meydan, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Akdeniz Belediyesi, kendi fidanlığında ürettiği on binlerce farklı mevsimlik çiçeğin, ilçenin ve kentin dört bir yanındaki yeşil alanlara dikimini de sağlıyor.

Akdeniz ve Mersin’i değiştiren ve dönüştüren hizmetlerinin süreceğinin kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, “Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı arttırılan asfalt ekiplerimiz, Akdeniz’in dört bir yanında bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Pamuk, “Akdeniz sakinlerinin belediye hizmetlerinden eksiksiz ve zamanında yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kaynaklarımızı doğru zamanda ve doğru yere yönlendirerek, belediyemiz bütçesini hizmet ve proje ağırlıklı kullanıp, vatandaşlarımızın gündelik yaşamda karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları gideriyoruz. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.