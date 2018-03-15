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Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

ExxonMobil'in doğalgaz araştırma gemisi, Rum yönetiminin sözde MEB içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak için adaya geldi

Amerikan petrol şirketi ExxonMobil'in doğalgaz arama gemisi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak için adaya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Limasol Limanı'na gelen "Med Surveyor" gemisi, sözde MEB içerisindeki 10’uncu parselde incelemelerde bulunacak.

Geminin daha önce adaya gelen diğer araştırma gemisi Ocean Investigator’la hazırlıklarını tamamlamasının ardından araştırma yapmak üzere gelecek hafta limandan ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz'deki doğal kaynaklar ExxonMobil

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