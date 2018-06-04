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Akdeniz'de "Her Mahalleye Çocuk Parkı Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, 20 mahalledeki 20 parka yeni çocuk oyun grupları ile egzersiz aletleri monte ediyor

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, "Her Mahalleye Çocuk Parkı Projesi" kapsamında 20 mahalleye çocuk oyun grupları ile egzersiz aletleri yerleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ihale süreci tamamlanan yenileme projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

İlk etapta ilçe sınırlarında yer alan 20 mahalledeki 20 parka yeni çocuk oyun grupları ile egzersiz aletleri monte ediliyor.

Yenileme çalışmalarında çocukların güvenliği de düşünülerek parkların zemini kauçuk ile kaplanıyor.

Birçok parkta çalışmalar tamamlanırken, merkeze uzak kırsal mahallelerde bulunan çocuk parklarına da birbirinden renkli oyun grupları ile egzersiz aletleri kuruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Pamuk, belediyenin bütçe ve imkanlarını vatandaşlar ve kent için kullandıklarını vurguladı.

İlçede yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere imza attıklarını belirten Pamuk, "Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Akdeniz’in dört yanındaki çocuk parklarımızı güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle donatıyoruz. Yakın zaman içinde tüm mahallelerimizde çocuklarımız gönüllerince, koşup oynamanın keyfini sürebilecekler. Yenilediğimiz parklarımızın, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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