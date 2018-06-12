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Akdeniz'de kaderlerine terk edilen sığınmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İspanya'nın sığınmacıların olduğu gemiyi kabul etme kararını desteklediklerini açıkladı

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Akdeniz'de kaderlerine terk edilen sığınmacıların bulunduğu geminin İtalya'nın sorumluluğunda olduğuna işaret ederek İspanya'nın gemiyi kabul etme kararını desteklediklerini belirtti.

Philippe, Fransa Ulusal Meclisinde milletvekillerin sorularını yanıtladı.

Philippe, konuyla ilgili bir soru üzerine, Aquarius gemisini kabul etmenin İtalya'nın sorumluluğunda olduğunu kaydederek "Açıkça söylemek gerekir, İtalya, İtalya hükümeti, uluslararası yükümlülüklere riayet etmemeyi seçti. Uluslararası yükümlülükler gereği bunu reddetme hakkı yoktur." dedi.

İspanya'nın Aquarius gemisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladığını hatırlatan Philippe, "Biz bundan memnunuz ve tabii ki İspanya yönetimine gemideki sığınmacıların kabulü, durumun analiz edilmesi ve sığınmacı statüsü kazanmaları için gerekli işlemlerde destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da konu hakkında üç prensibe işaret ederek bunlardan ilkinin insani prensipler olduğunu ve sığınmacıları asla kaderlerine terk etmeyeceklerini söyledi.

İkinci prensibin ise Başbakan Philippe'in değindiği uluslararası yükümlülükler olduğunu belirten Le Drian, "Uluslararası yasalara göre, geminin en yakın ve en güvenli liman olan İtalya tarafından kabul edilmesi gerekir." dedi.

Le Drian, son prensibin ise pragmatik yaklaşım olduğunu, İspanya'nın, Valencia limanında gemiyi kabul etme kararını duyurduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bu arada, sığınmacıların kabulü konusunda Fransa yönetimine tepki gösteren ve Korsika limanlarının Aquarius gemisini kabul etmeye hazır olduğunu açıklayan Korsikalı yöneticilere bölge valisinden olumsuz yanıt geldi. Korsika Bölge Valisi Josiane Chevalier, bu konuda kararın Fransa devletine ait olduğunu belirtti.

Korsika Meclisi Başkanı Jean-Guy Talamoni, bu sabah yaptığı açıklamada, durumun çok acil olduğunu ve derhal müdahalede bulunulması gerektiğini kaydederek "Bastia veya Ajaccio limanları gemiyi kabul edebilir, şimdilik tek endişemiz teknik konular. Vali ile telefonda görüştüm. Yanıt bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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