Akdeniz'de kurtarılan 233 göçmen Malta'ya geldi

Yaklaşık bir haftadır denizde bulunan gemideki üçü bebek dört kişinin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Diğer göçmenlerin ise Marsa kabul merkezine götürüldüğü belirtildi.

Malta Today gazetesinin haberine göre, 233 göçmeni taşıyan gemi diğer 7 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeyle yapılan anlaşmanın ardından Malta'ya geldi.

Hafta sonu İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin, sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait Hollanda bandıralı geminin Malta tarafından kabul edilmesi ve gemi mürettebatının gözaltına alınması gerektiğini söylemesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Daha önce de göçmenleri taşıyan başka bir geminin kabulü konusunda İtalya'yla kriz yaşayan Malta, "Kimse bize ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini söyleyemez." açıklamasında bulunmuştu.

Salvini, geçen hafta da Mission Lifeline'a ait gemi İtalya'ya gelirse gemiye el koyarak ekibi "yasa dışı göçe yardım etmek" suçundan yargılayacaklarını dile getirmişti.

