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Akdeniz'de kurtarılan 233 göçmen Malta'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait gemideki üçü bebek dört kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi - Kabul merkezine götürülen diğer göçmenler ise işlemlerinin ardından Malta, İtalya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Belçika ve Hollanda arasında dağıtılacak - Malta'nın el koyduğu geminin kaptanı sorgulanıyor

VALLETTA (AA) - Libya açıklarında kurtarılan 233 kaçak göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait geminin Malta'ya geldiği bildirildi.

Malta Today gazetesinin haberine göre, 233 göçmeni taşıyan gemi diğer 7 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeyle yapılan anlaşmanın ardından Malta'ya geldi.

Yaklaşık bir haftadır denizde bulunan gemideki üçü bebek dört kişinin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Diğer göçmenlerin ise Marsa kabul merkezine götürüldüğü belirtildi.

Gemideki göçmenlerin 17'sinin kadın, 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

8 AB ülkesi arasında varılan anlaşmaya göre göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Malta, İtalya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Belçika ve Hollanda arasında dağıtılacak.

Öte yandan geminin kaptanının, Malta polis yetkilileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

Malta hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, kaptan sorgusunun ardından mürettebatının yanına, gemisine dönebilecek. Ancak Malta'nın el koyduğu gemi ülkeyi terk edemeyecek.

Hafta sonu İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin, sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait Hollanda bandıralı geminin Malta tarafından kabul edilmesi ve gemi mürettebatının gözaltına alınması gerektiğini söylemesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Daha önce de göçmenleri taşıyan başka bir geminin kabulü konusunda İtalya'yla kriz yaşayan Malta, "Kimse bize ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini söyleyemez." açıklamasında bulunmuştu.

Salvini, geçen hafta da Mission Lifeline'a ait gemi İtalya'ya gelirse gemiye el koyarak ekibi "yasa dışı göçe yardım etmek" suçundan yargılayacaklarını dile getirmişti.

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