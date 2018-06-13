Akdeniz'de kurtarılan 900'den fazla göçmen İtalya'ya geldi

Akdeniz'de düzenlenen yedi operasyonda kurtarılan ve İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir gemide bulunan 900'den fazla göçmen İtalya'ya getirildi.

İtalya ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'de yapılan yedi ayrı operasyonda kurtarılan 932 göçmeni taşıyan İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "Diciotti" gemisi, Sicilya'da bulunan Katanya Limanı'na geldi ve göçmenler burada karaya çıktı.

Gemide, operasyonlar sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Göçmenlerden 4'ü hamile kadın ve 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin, Katanya'ya varmadan önce Lampedusa'ya yapılan ilk transferin ardından helikopterlerle Agrigento ve Palermo'daki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Çoğunluğu Eritrelilerden oluşan göçmenlerin karaya çıktığı limanda, tahliye personeli ile olayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere Katanya Bölge Savcısının yetkilendirdiği polis ekibinin de hazır bulunduğu bildirildi.

