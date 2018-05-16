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Akdeniz'de yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Antalya'da yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı

Antalya'da, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan Suriye ve Irak uyruklu 50 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Kaş ilçesindeki plajda, bir lastik botta yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunu tespit etti.

Sahil Güvenliğin ihbarıyla plaja gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak uyruklu 20'si çocuk 50 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Yabancı uyrukluların Yunanistan'a geçiş için kullanmayı planladıkları ve denize indirdikleri lastik botun battığı tespit edildi.

Yakalananlar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaş yasa dışı geçişler

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