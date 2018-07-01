Akdeniz'deki 'Barış Yolculuğu' 44 günde sonra sona erdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan geçen 19 Mayıs'ta denize açılan 4 Türk yelkenci kadının, Akdeniz'deki 44 gün süren 'Barış Yolculuğu' sona erdi. Yelken tutkunu kadınlar, yolculuğa başladıkları marinada çiçeklerle karşılandı.

Denize ve yelkene gönül veren Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan'dan oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, geçen 19 Mayıs'ta Bodrum'dan 'Barış Yolculuğu'na çıktı. Yolculuklarına slogan alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözü ile başlayan ekip, 13 metrelik 'Tutkumm' isimli yelkenli tekneleri ile 44 gün süren yolculuk boyunca Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Kemer, Antalya, Gazipaşa, Anamur- Bozyazı, Aydıncık, Taşucu, Mersin, Karataş, İskenderun, Kıbrıs'ta Karpaz ve Girne, Side ve Palamutbükü rotasını izledi.

Ekip, 1400 millik yolculuğunu başladıkları nokta olan Bodrum'daki marinada tamamladı. Yolculuklarını başladıkları Bodrum'daki marinaya dönerek tamamlayan ekip çiçeklerle karşılandı.

Ekibin yolculukları boyunca çektiği fotoğraflar da 16 Temmuz'da Turgutreis Mahallesi'nde D-Marin Marina'da, 6 Ağustos'ta ise Bodrum Hakan Aykan Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Kaptan Neşe Hasipek bu seyirin bir maraton olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. 44 gün seyir yaptık. Bizimki, sadece kadınlardan oluşan çok farklı bir seyirdi. 28 arkadaşımız bize katıldı. 23 noktaya uğradık. Bir maratondu aslında bizim için. Her gün sabah bir yerden hareket edip, akşam bir yere bağlandık. Çok güzel şekilde karşılandık. Sunumlar yaptık. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Çok yorulduk. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Hasipek, 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibinin gelecek yıl 19 Mayıs 2019'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yılı kapsamında Samsun'da yelken açacağını da kaydetti.