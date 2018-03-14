Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, ABD’nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil’in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini söyledi.

Büyükelçisi Kathleen Doherty, Lefkoşa ara bölgede basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Ada etrafında keşfedilen doğalgaz kaynaklarının adil bölüşülmesi gerektiğini desteklediğini belirten Doherty, “ABD, Ada'nın gaz ve petrol kaynaklarının diğer tüm doğal kaynakları gibi kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır." diye konuştu.

“Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözüm, doğal kaynakların geliştirilmesi ve bunlardan tüm Kıbrıslıların faydalanması için çok önemli rol oynayacaktır.” diyen Büyükelçi Doherty, enerji alanında gelişmelerin yıllar alabileceğini ve pek çok etkene bağlı olduğunu anlattı.

Büyükelçi Doherty, Doğu Akdeniz’de keşfedilen kaynakların bölge ülkelerini birbirine bağlayıp bütünleştirebileceğini, doğal zenginliklerin getireceği refahın demokrasiyi güçlendireceğini, siyasi ve ekonomik istikrar getireceğini dile getirdi.