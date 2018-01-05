Akdeniz'den Avrupa'ya sığınmacı geçişi yarı yarıya azaldı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2017'de, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilediği bildirdi.
IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2017'de Avrupa'ya geçen sığınmacıların yaklaşık yüzde 70'inin İtalya'ya, diğerlerinin İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne ulaştığını bildirdi.
İtalya'ya 2017'de geçen sığınmacı sayısının 119 bin 310 olduğunu aktaran Millman, 2016 ise bu ülkeye 181 bin 456 sığınmacının ayak bastığına dikkat çekti.
Sözcü Millman, Yunanistan'a 2016'da 173 bin 561 sığınmacının giriş yapmasına rağmen, 2017'de yıl bu sayının 29 bin 595'e düştüğünü bildirdi.
Geçen yıl, Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 171 bin 635'e düştüğünü belirten Millman,denizde yaşamını yitiren sığınmacı sayısını da 3 bin 116 olarak açıkladı.
Millman, 2016'da ise toplam 363 bin 504 Avrupa sahillerine ulaştığını, aynı yıl 5 bin 143 kişinin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini belirtti.
Dünya genelinde geçen yıl 5 bin 376 sığınmacının yaşamını yitirdiğini ifade eden Millman, bir önceki yıl ise dünyada ölen sığınmacı sayısının 7 bin 932 olduğuna işaret etti.
(AA)
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