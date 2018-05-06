Akdeniz'den Ege'ye dostluk için yürüdüler

MUĞLA AA) - "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü", Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirildi.

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Kaymakamlık ve Datça Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı, Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı sahilinde sona erdi.

İskele Mahallesi'nde, Akdeniz'deki Kumluk Plajı'ndan testilere doldurulan deniz suyu, Gökova Körfezi Katıyalı Sahili'ne döküldü.

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, bu yıl 19’uncusu düzenlenen yürüyüşün kent için önemli olduğunu söyledi.

Bakır, Datça'nın yaz-kış her zaman ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirterek, "Şubat ayında baharın gelişini karşılıyoruz. Ülkemizin birçok yerine bahar daha yeni gelirken, biz burada neredeyse yazı yaşıyoruz. Datça'da 19 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliğin, insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesine, doğa sevgisinin artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da yürüyüşün sonsuza kadar sürmesini temenni ederek, "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü bugün bir gelenek haline geldi.“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruptakiler, 3 testinin Akdeniz'in suyuyla doldurulmasından sonra yola koyuldu. Testilerde taşınan sular Gökova Körfezi'ndeki Gereme sahilinde boşaltılarak Ege'nin serin sularına karıştırıldı.

Yürüyüşe katılanlar daha sonra piknik yaptı.

