Akdeniz'in antik mutfağı denize daldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'in antik mutfağını Roma'da sergilemek için kilden seramik tabaklar yapan sanatçı Serdar Aslan, seramiklere Likya ruhu kazandırmak ve sualtı basıncının seramik üzerindeki etkisini görmek için tabakları Akdeniz'e daldırdı. Seramik sanatçısı Serdar Aslan, Akdeniz'in antik mutfağını İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtmak için bir süre önce Antalya'nın farklı noktalarından aldığı killerle seramik tabak ve sürahiler yaptı. Seramik ürünlerin tamamlanmasının ardından boya ve astar işlemlerini de bitiren Aslan, seramiklerini Akdeniz'in serin sularına daldırdı. Muratpaşa ilçesinde bir otelin plajına getirilen 51 parça seramik eser, tek tek denize daldırıldı. Yaklaşık 15 metre derinlikte bir ahşap kasa içerisinde muhafaza edilen seramiklerin güvenli şekilde dibe indirilmesi işlemini ise Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve Star Diving Academy Dalış Eğitmeni İsa Alemdar yönetti. Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın tanıtımı için Serdar Aslan'ın attığı bu adıma gönüllü destek olduklarını aktaran Alemdar, “Tanıtım için önemli olduğuna inanıyoruz. 1 ay süresince her gün dalıp seramiklerin durumunu kontrol edeceğiz. Dalış merkezleri yalnızca ticari beklenti içerisinde değildir. Turizme katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek vermeye hazırız" dedi. Alemdar, kasanın ahşap olması nedeniyle denize daldırmada zorlandıklarını belirterek, projenin amacına ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti. Sanatçı Serdar Aslan ise 1 ayın sonunda çıkaracakları seramikleri Roma'ya götüreceğini ve 2 bin yıl önce Akdeniz kıyılarında hüküm süren Likya Uygarlığı'nı, Roma'da açacağı sergide, Akdeniz'e özgü çipura ve levrek balıklarını pişirip, yine Akdeniz'e özgü portakal ve yeşilliklerle bu seramikler içinde sunarak tanıtacağını söyledi. Seramikleri denize daldırmalarındaki amacı da açıklayan Aslan, “Seramiklere hem Likya ruhunu kazandırmak, Akdeniz'e bir atıfta bulunmak hem de su altı basıncının seramikler üzerindeki etkisini bilimsel olarak görebilmek için böyle bir şey yaptık" dedi. Sergi, 27 Eylül'de Roma'da açılacak.

