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Akfa Holdinge yönelik FETÖ soruşturmasında fezleke

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 108 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi Yeliz Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile Hasan Sayın, Asım Sayın, Murat Sungurlu ve Veli Tan Kiriş gibi isimlerin bulunduğu 7'si tutuklu 108 şüpheli hakkında 746 sayfalık fezleke hazırlandı.

Fezlekede, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Fikret İnan, Cahit Paksoy'un da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından da suçlarından da 23 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fezlekede, İnanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan'ın da aralarında bulunduğu 94 şüpheli hakkında ise, "silahlı terör örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından değişik oranlarda hapis cezası öngörülüyor.

Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
akfa holding Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY

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