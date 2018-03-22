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Akgül: "Gençlerimiz güven içerisinde spor yapabiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile gençlerin buluşma noktası olan Başak Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki faaliyetleri yerinde inceledi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile gençlerin buluşma noktası olan Başak Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki faaliyetleri yerinde inceledi. İkili, ziyaret kapsamında gençleri kültürel ve sportif faaliyetlere yöneltmek için basket attı, bilardo ve masa hokeyi oynadı.
İlçe gençliğine hizmet veren projelerin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Gençlerimiz okulundan ve eğitiminden arta kalan zamanda bu özel tesislerde güven içerisinde spor yapabiliyorlar" dedi.
Merkezlere gelen Mamaklı gençlerin son derece modern ortamlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Spora ve kültürel çalışmalara yönelen gençlerimiz hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailesine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerinde gözü arkada kalmıyor" ifadelerini kaydetti.

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