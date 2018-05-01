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Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçe merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçe merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, bugün saat 16.15'te, merkez üssü Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akhisar merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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