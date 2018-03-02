Akhisar’da Taştaki Türkler sergisi açıldı

Akhisar Ülkü Ocakları tarafından merhum Servet Somuncuoğlu’nun Türk dünyasından çektiği 50 fotoğrafın yer aldığı ’Taştaki Türkler’ isimli fotoğraf sergisi Akhisar Belediyesi Sanat Atölyesinde açıldı.

Akhisar Ülkü Ocakları tarafından organize edilen ’Taştaki Türkler’ isimli fotoğraf sergisi Akhisar Belediyesi Sanat Atölyesinde açıldı. Akhisar Belediyesi Sanat Atölyesi Sorumlusu Umut Ak’ın konuşmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Mehmetçik için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Açılışı yapılan sergide merhum Fotoğraf ve Metin Yazarı Servet Somuncuoğlu’nun Türk dünyasında çektiği yaklaşık 50 fotoğraf eseri yer alıyor.

Fotoğraf sergisi hakkında kısa bir bilgi veren Ülkü Ocakları Akhisar İlçe Başkanlığı Türk Dünyası Masa Başkanı Mehmet Akçay, “Taştaki Türkler sergimizin amacı Servet Somuncuoğlu beyin çektiği fotoğrafların sergisidir. Servet Somuncuoğlu bey 150 bin kilometre Türk dünyasını dolaşmış ve binlerce resim çekmiştir. Bu resimler arasında Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, Altay, Kafkasya ve Türkiye fotoğrafları yer alıyor. Bu fotoğraflarda dinsel törenler Türklerin yaşayışları anlatılmıştır. Burada Türk tarihimize ışık tutacak fotoğraflar vardır. Amacımız da zaten burada atalarımızın bize ne anlatmak istediği ve bize bıraktığı mirası burada herkese göstermektir” dedi.

Sergi açılışına Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Ülkü Ocakları Akhisar İlçe Başkanı Çağlar Arabacı, MHP Akhisar İlçe Başkan Vekili Halil Öksüz, MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, MHP Akhisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları temsilcileri ve sanatseverler ile vatandaşlar katıldı.