Akhisar'da zeytin hırsızlığı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğuca Mahallesi'nde E.A'ya ait zeytin işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme çalışanlarından S.P'yi (28) gözaltına aldı.
S.P, jandarmadaki ifadesinde, hırsızlığı H.S. (30), İ.Y. (30), F.E. (30), S.O. (48) ve C.İ. (34) ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Çalınan zeytinler, cumhuriyet savcısının talimatıyla C.İ'nin evinde yapılan aramada bulunarak işletme sahibine teslim edildi.
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