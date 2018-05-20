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Akhisar'daki zeytin hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

İşleme tesisindeki 7 ton zeytinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı

Akhisar'daki zeytin hırsızlığı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Doğuca Mahallesi'nde E.A'ya ait zeytin işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa sevk edilen zanlılardan S.P (28), H.S. (30), F.E. (30), S.O. (48) ve C.İ. (34) çıkarıldığı tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Doğuca Mahallesi'nde E.A'ya ait zeytin işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri işletme çalışanlarından S.P'yi (28) gözaltına almış itirafları üzerine H.S. (30), İ.Y. (30), F.E. (30), S.O. (48) ve C.İ. (34) gözaltına alınmıştı. C.İ'nin evinde bulunan zeytinler işletme sahibine teslim edilmişti.

Akhisar'da zeytin hırsızlığı

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık İşletme Jandarma operasyon zeytin

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