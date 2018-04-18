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Akhisarlı muhtarlardan altyapı teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi ile Akhisar’ın Selçikli ve Çamönü mahallelerinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Akhisarlı muhtarlardan altyapı teşekkürü

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi ile Akhisar’ın Selçikli ve Çamönü mahallelerinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarları hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiler.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi’nin ardından başlattığı 154 Mahalle Projesi ile mahallelerde alt ve üstyapı dönüşümlerine imza atmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar’ın 9 mahallesini kapsayan proje kapsamında Selçikli ve Çamönü mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Aslay’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MASKİ İlçe Şefi Murat İpek, Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen ve Çamönü Mahalle Muhtarı Muhsin Demir ile MASKİ teknik personeli eşlik etti.
Selçikli ve Çamönü baştan aşağıya yenilenecek
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çamönü Mahallesi’ne 8 bin 50 metre kanalizasyon ve 7 bin 100 metre içme suyu hattı döşeniyor. Selçikli Mahallesine ise 7 bin 550 metre kanalizasyon ve 7 bin 150 metre içme suyu hattı yenileme çalışması hayata geçiriliyor. Her iki mahalleye de 200’er metreküplük içme suyu deposu inşa ediliyor. Altyapı çalışmalarının ardından da toplamda 70 bin 600 metrekarelik kilit parke taşı döşemesi yapılacak.
Akhisar ilçesine bağlı Selçikli ve Çamönü mahallelerinde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerini altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Akhisar ilçemizde de başladığımız ve 9 mahalleyi kapsayan 154 Mahalle Projemiz kapsamında Selçikli ve Çamönü mahallelerimizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Yatırımlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Akhisarlı muhtarlardan altyapı teşekkürü

Akhisarlı muhtarlardan altyapı teşekkürü

Akhisarlı muhtarlardan altyapı teşekkürü

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