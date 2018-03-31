Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Karar yazarı Akif Beki, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gazete ziyaretini kaleme aldı. Beki, Karamollaoğlu için "Bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar, sıkı bir formülleri, sağlam bir planları mevcut da henüz bizden gizliyorlar gibi bir halleri var" ifadesini kullandı.

Beki'nin "Temel Bey'le iki saat ne konuştuk?" başlığıyla (31 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Merakta kalmayın; cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda dilinin altında bir bakla vardıysa bile çıkarmadı, bir isim açıklamadı bize.

O zaman, dün Karar’ı ziyareti sırasında, Saadet Partisi lideriyle iki saat boyunca ne mi konuştuk?

Dünya ahvalinin, ortam ve gidişatın yanı sıra tabii ki herkesin bilmek istediği şeyi... Siyasetin iktidarı muhalefetiyle kilitlendiği soruyu...

Ama Temel Karamollaoğlu yılların siyasetçisi, ne geçiştirdi ne renk verdi. İsim telaffuzu için erken olduğunu söyleyerek ketum kaldı.

Merakımızı sadece birkaç ima rüşvetiyle savuşturdu.

O imalarda nelerin saklı olduğuna gelince...

Akıllarından geçen tek aday, Abdullah Gül değil. En az üç-dört isim daha var kafalarında.