Akif Emre'nin adı kültür merkezinde yaşayacak

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl 27 Mayıs'ta vefat eden gazeteci yazar Akif Emre'nin adı Bahçelievler'deki kültür merkezine verilecek.
Bahçelievler Belediyesi'nce Kocasinan'da daha önce yaptırılan kültür merkezinin adı Akif Emre Kültür Merkezi olacak.
Düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Emre'nin adının kültür merkezine verilmesine ilişkin tören, 7 Haziran'da yapılacak.
Akif Emre Kültür Merkezi, 8 bin metrekare alanda, 85 ve 53 kişilik 2 sinema salonu, fuaye, 35 araç kapasiteli otopark ve sığınak, kafeterya ve 2 jimnastik salonunu barındırıyor.
Kapalı sergi alanı, bilgisayar atölyesi, bilgi evi, kütüphane ve 237 kişilik çok amaçlı salonun da yer aldığı merkezde, sahne hazırlık ve kulis, sivil toplum kuruluşları odaları, 6 adet atölye ve toplantı odası bulunuyor.
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