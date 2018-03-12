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"Akif, zaferi İstiklal Marşı ile müjdeledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

TÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günşen: - "Akif'in bir yıl, beş ay, yedi gün önceden İstiklal Harbi'nin kazanılacağını 'İstiklal Marşı' ile müjdelediğini görüyoruz. Millete inanmak, millete güvenmek, milletin fıtratını tanımak son derece önemlidir"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Mehmet Akif'in zaferden yaklaşık 1 buçuk yıl önce kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, zaferi çok önceden müjdeler bir özelliği olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nce, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Günşen, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda yaptığı konuşmada, 12 Mart'ta Türk milletinin Mehmet Akif Ersoy'un manevi huzurunda olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'a ve tüm şehitlere rahmet dileyen Günşen, "Tam 97 yıl geçmiş. 12 Mart 1921, 12 Mart 2018... Türk'ün İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edildiği yıl dönümü. Bu şiir, 17 Şubat 1921'de Sebil-ür Reşad Dergisi'nde yayınlandı. Yani bitiş tarihi olarak 17 Şubat 1921 diyebiliriz. Ama kabul ediliş tarihi itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört defa ayakta, zamanın milletvekillerinin avuçlarının içi patlarcasına, ağlayarak göz yaşları içerisinde kabul edildiği tarih 12 Mart 1921'dir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un sıradan bir şair olmadığını aktaran Günşen, şu bilgileri verdi:

"Bir başka vatan şairimiz Süleyman Nazif, Akif'in yakın dostudur. Der ki 'O şair-i ilahidir, ilahi şairdir'. İstiklal Marşı, başından sonuna kadar bu millete ümit aşılayan bir marştır. Adeta ülkemizin vatan ufuklarının kara bulutlar kapladığı o dönemde, ışık saçan, nur saçan ve zaferi müjdeleyen bu şiirin ve bu şiirin sahibi olan Akif'in ruhu heyecanı ve milletine olan güveni ve bu güven ile birlikte yarınlara dönük zaferin kazanılacağı noktasındaki umutları, son derece yüksektir. İstiklal Harbi'ni kazanarak İzmir'de Yunan'ı denize döktüğümüz tarih 9 Eylül 1922 olduğuna göre, bu tarihten 12 Mart 1921 tarihini çıkardığımızda, Akif'in bir yıl, beş ay, yedi gün önceden İstiklal Harbi'nin kazanılacağını, 'İstiklal Marşı' ile müjdelediğini görüyoruz. Millete inanmak, millete güvenmek, milletin fıtratını tanımak son derece önemlidir."

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kararlılığını ve kahramanlığını anlattığını ifade etti.

İstiklal Marşı'nda Alp Arslan'ın Anadolu'yu vatan kılan azmi, Haçlı'nın karşısında duran Kılıçarslan'ın imanı, Kudüs'ün fatihi Selahaddin Eyyubi'nin halis niyetinin yer aldığını aktaran Dernek Başkanı Güner, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli mutabakatı olduğunu kaydetti.

Konferansa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım, üniversite öğrencileri ve derneğin üyeleri katıldı.

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Anadolu İstiklal Harbi Prof. Dr. Ahmet Günşen Türk milleti

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