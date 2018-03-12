"Akif, zaferi İstiklal Marşı ile müjdeledi"

Mehmet Akif Ersoy'a ve tüm şehitlere rahmet dileyen Günşen, "Tam 97 yıl geçmiş. 12 Mart 1921, 12 Mart 2018... Türk'ün İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edildiği yıl dönümü. Bu şiir, 17 Şubat 1921'de Sebil-ür Reşad Dergisi'nde yayınlandı. Yani bitiş tarihi olarak 17 Şubat 1921 diyebiliriz. Ama kabul ediliş tarihi itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört defa ayakta, zamanın milletvekillerinin avuçlarının içi patlarcasına, ağlayarak göz yaşları içerisinde kabul edildiği tarih 12 Mart 1921'dir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un sıradan bir şair olmadığını aktaran Günşen, şu bilgileri verdi:

"Bir başka vatan şairimiz Süleyman Nazif, Akif'in yakın dostudur. Der ki 'O şair-i ilahidir, ilahi şairdir'. İstiklal Marşı, başından sonuna kadar bu millete ümit aşılayan bir marştır. Adeta ülkemizin vatan ufuklarının kara bulutlar kapladığı o dönemde, ışık saçan, nur saçan ve zaferi müjdeleyen bu şiirin ve bu şiirin sahibi olan Akif'in ruhu heyecanı ve milletine olan güveni ve bu güven ile birlikte yarınlara dönük zaferin kazanılacağı noktasındaki umutları, son derece yüksektir. İstiklal Harbi'ni kazanarak İzmir'de Yunan'ı denize döktüğümüz tarih 9 Eylül 1922 olduğuna göre, bu tarihten 12 Mart 1921 tarihini çıkardığımızda, Akif'in bir yıl, beş ay, yedi gün önceden İstiklal Harbi'nin kazanılacağını, 'İstiklal Marşı' ile müjdelediğini görüyoruz. Millete inanmak, millete güvenmek, milletin fıtratını tanımak son derece önemlidir."

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kararlılığını ve kahramanlığını anlattığını ifade etti.